مهندس تقنية الفيديو في لقاء الإسماعيلي والأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخر تركيب الأجهزة

تأخر تركيب تقنية الفيديو في ملعب برج العرب قبل انطلاق لقاء الإسماعيلي والأهلي في ملعب برج العرب فما هو السبب؟

أجاب مهندس تقنية الفيديو في تصريحات لـFilGoal.com قائلا: "كان هناك مشكلة في سيارة الكهرباء التابعة لنا ولها علاقة بالوصلات الخاصة حتى الشاشة المتواجدة في الملعب".

وواصل "من أجل ذلك تأخر تركيب المعدات الخاصة بتقنية الفيديو وملعب البرج لم يكن طرفا في الأزمة".

وأتم "في النهاية تم حل المشكلة وتأكدنا من عمل التقنية قبل انطلاق المباراة".

وشهدت المباراة اعتماد الحكم محمد عادل على تقنية الفيديو أثناء تأكده من صحة هدف الأهلي الثالث الذي سجله بيرسي تاو.

وسجل تاو هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل لكن بعد ذلك بدقائق أكدت تقنية الفيديو صحة موقف اللاعب الجنوب إفريقي وبالتالي احتساب الهدف.

ويتقدم الأهلي حتى وقت كتابة هذه الأسطر بثلاثية دون رد في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.