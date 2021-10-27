تشكيل ريال مدريد – كاربخال وكامافينجا أساسيان أمام أوساسونا

عاد داني كاربخال لشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا، فيما بدأ إدواردو كامافينجا كأساسي في وسط الملعب.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد البدء بـ ماركو أسينسيو، بجانب كريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور في الهجوم.

ويبدأ توني كروس بجانب كاسيميرو، وكامافينجا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – إيدواردو كامافينجا.

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.