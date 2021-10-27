تشكيل ريال مدريد – كاربخال وكامافينجا أساسيان أمام أوساسونا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

عاد داني كاربخال لشغل مركز الظهير الأيمن في تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا، فيما بدأ إدواردو كامافينجا كأساسي في وسط الملعب.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد البدء بـ ماركو أسينسيو، بجانب كريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور في الهجوم.

أخبار متعلقة
سواريز يرد على إيزاك.. أتليتكو مدريد يتعادل مع سوسيداد المتصدر كومان: ريال مدريد عقد الأمور بمرتداته وسرعاته.. التسجيل يغير المباراة الخبرة تحكم.. ريال مدريد يلدغ برشلونة بالمرتدات ويحسم الكلاسيكو تشكيل الكلاسيكو – لا مفاجآت في برشلونة.. ودكة نارية لـ ريال مدريد

ويبدأ توني كروس بجانب كاسيميرو، وكامافينجا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – إيدواردو كامافينجا.

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

الدوري الإسباني ريال مدريد كامافينجا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر يستعيد الانتصارات في الدوري أمام إمبولي.. وروما يهزم كالياري بصعوبة 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس لجنة الحكام: ديانج لا يستحق الطرد المباشر ضد الإسماعيلي.. وهذا موقف حكام القمة 10 دقيقة | الدوري المصري
لا استثمار لفوز الكلاسيكو.. ريال مدريد يتعثر أمام أوساسونا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفربول يعبر بريستون بسهولة في كأس الرابطة.. وليستر ينجو من فخ برايتون 37 دقيقة | أوروبا
أحمد عبد القادر: لا نريد المبالغة.. الأهم الاستمرارية 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المريخ يطلب ضم محمود شبانة.. وجلسة مع الزمالك للحسم 44 دقيقة | ميركاتو
قاهر مدينة مانشستر.. وست هام يُقصي سيتي من كأس الرابطة ويحقق ما لم يحدث منذ 4 سنوات 48 دقيقة | أوروبا
مدرب الأهلي: البدايات دائما مهمة.. وهذه مكاسب الفوز على الإسماعيلي 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني