إيهاب جلال: غير راض عما حدث منا ضد مصر للمقاصة.. وتحذير مبكر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عدم رضاه عن أسلوب الضغط وضياع الكرة من فريقه كثيرا في مواجهة مصر للمقاصة على الرغم من الانتصار.

وفاز بيراميدز على مصر للمقاصة اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتحدث إيهاب جلال في مؤتمر صحفي تلى المباراة قائلا: "أنا سعيد بالفوز وأشعر بالرضا عن أدائنا في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء كثيرا".

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وأردف "لعبنا شوط واحد فقط في اللقاء ولكنني سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاثة بالطبع".

واستدرك "لكنني غير راض عن أسلوب الضغط وضياع الكرة كثيرا ما منح مصر للمقاصة فرصة لتسجيل هدفا وتشكيل خطورة على مرمانا".

وواصل "كان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الأول ولكننا أضعنا العديد من الفرص السهلة وأكدت للاعبين أنني لن أقبل نفس الشكل والأداء في الفترة المقبلة فالفريق هدفه الفوز بالدوري والمنافسة على كل الألقاب واللاعب الجاهز فقط هو من سيلعب مع الفريق".

وعن تسجيل الوافد الجديد على صفوف الدوري وليد الكرتي لهدفين قال: "سعيد للغاية بما قدمه فقد انسجم كثيرا معنا وقدم مباراة مميزة، ولدي كذلك حارسين عملاقين هما شريف إكرامي والمهدي سليمان لكنني منحت الفرصة للأخير".

وأتم إيهاب جلال حديثه "يجب أن يكون لدى كل اللاعبين رغبة في اللعب والانتصرا في كل المباريات وغير قلق من ضياع الفرص وسنعمل على إيجاد الحل لذلك ومع توالي اللقاءات سنظهر بشكل أفضل ونعتمد على الجماعية بدلا من الفردية في الأداء".

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