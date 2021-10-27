مدرب المقاصة: راضي تماما عن الفريق بالنظر لخبرات اللاعبين.. وسنعوض في يناير

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

تامر مصطفى

أبدى تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة، رضاه التام عن الأداء رغم الخسارة أمام بيراميدز.

بيراميدز فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال تامر مصطفى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "راضي جدا عن الأداء في مباراة اليوم في ظل إمكانيات الفريق الحالية خاصة وأن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب".

أخبار متعلقة
تفوق إيهاب جلال مستمر.. ثنائية الكرتي تنقذ انطلاقة بيراميدز أمام المقاصة تشكيل الدوري - الكرتي ومهدي سليمان أساسيان مع بيراميدز.. وأفيري يقود هجوم المقاصة بيراميدز: استبعاد بن يوسف من مباراة المقاصة بسبب الإصابة قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان والكرتي أمام مصر للمقاصة

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية في ظل قوة فريق بيراميدز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة فنية للمدرب الأفضل في مصر إيهاب جلال والذي اتعلم منه كثيرا".

تامر تابع "الفريق يعاني ماديا عقب انسحاب شركة مصر المقاصة والإمكانيات في النادي أصبحت ضعيفة وسنسعى للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين على سبيل الإعارة في يناير".

وأردف: "الفريق يضم مجموعة كبيرة من الشباب ولاعبي الدرجة الثانية لكنني راضي عن الأداء في ظل الإمكانيات المتاحة حيث يوجد بالفريق لاعبين يشاركون في الدوري الممتاز للمرة الأولى.

مدرب المقاصة أتم "حاولنا الخروج في الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن فشلنا في ذلك والفوارق الفردية للاعبي بيراميدز حسمت المباراة لهم في ظل جهازيتهم البدنية".

ويلتقي مصر للمقاصة مع الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

الدوري المصري مصر للمقاصة بيراميدز تامر مصطفى
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: غير راض عما حدث منا ضد مصر للمقاصة.. وتحذير مبكر 6 دقيقة | الدوري المصري
مدرب المقاصة: راضي تماما عن الفريق بالنظر لخبرات اللاعبين.. وسنعوض في يناير 13 دقيقة | الدوري المصري
هجوم كبير من لاعب يونايتد السابق على سولشاير وجهازه: هم مجرد هراء 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكرتي: سعيد باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز.. والفوز أهم من الهدفين 30 دقيقة | الدوري المصري
تفوق إيهاب جلال مستمر.. ثنائية الكرتي تنقذ انطلاقة بيراميدز أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(3) الأهلي.. جووول بيرسي تاو والثالث ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: اتفاق مبدئي بين يحيى الدرع وفيزبريم المجري ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الإسماعيلي – ثنائي هجومي للدراويش أمام الأهلي.. ومدبولي على الدكة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني