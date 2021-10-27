مدرب المقاصة: راضي تماما عن الفريق بالنظر لخبرات اللاعبين.. وسنعوض في يناير

أبدى تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة، رضاه التام عن الأداء رغم الخسارة أمام بيراميدز.

بيراميدز فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال تامر مصطفى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "راضي جدا عن الأداء في مباراة اليوم في ظل إمكانيات الفريق الحالية خاصة وأن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب".

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية في ظل قوة فريق بيراميدز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة فنية للمدرب الأفضل في مصر إيهاب جلال والذي اتعلم منه كثيرا".

تامر تابع "الفريق يعاني ماديا عقب انسحاب شركة مصر المقاصة والإمكانيات في النادي أصبحت ضعيفة وسنسعى للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين على سبيل الإعارة في يناير".

وأردف: "الفريق يضم مجموعة كبيرة من الشباب ولاعبي الدرجة الثانية لكنني راضي عن الأداء في ظل الإمكانيات المتاحة حيث يوجد بالفريق لاعبين يشاركون في الدوري الممتاز للمرة الأولى.

مدرب المقاصة أتم "حاولنا الخروج في الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن فشلنا في ذلك والفوارق الفردية للاعبي بيراميدز حسمت المباراة لهم في ظل جهازيتهم البدنية".

ويلتقي مصر للمقاصة مع الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.