الكرتي: سعيد باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز.. والفوز أهم من الهدفين

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز ومصر للمقاصة

أبدى وليد الكرتي سعادته بتسجيله هدفين في أول ظهور له مع بيراميدز.

بيراميدز فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال وليد الكرتي في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي: "تحقيق الفوز كان أهم من تسجيلي هدفين أمام مصر للمقاصة".

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وأضاف "اللاعبون نفذوا تعليمات الجهاز الفني بالحرف الواحد، وبالتالي تحقق الفوز والانتصار في بداية المشوار".

الكرتي أتبع "سعيد باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز، والذين ساعدوني على الدخول سريعا في أجواء الفريق، وهو ما ساعندي في تسجيل هدفين في أول مشاركة رسمية".

النجم المغربي واصل "الفريق أمامه هدف واحد، وهو اللعب على جميع البطولات واللعب على الدوري وكأس الكونفدرالية والكأس".

وأتم "بيراميدز فريق قوي وذو إمكانيات هائلة ولديه القدرة على تحقيق الألقاب".

ويستعد بيراميدز لمواجهة فاركو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

الدوري المصري بيراميدز وليد الكرتي
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