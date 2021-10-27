تفوق إيهاب جلال مستمر.. ثنائية الكرتي تنقذ انطلاقة بيراميدز أمام المقاصة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 19:28

كتب : FilGoal

بيراميدز يهزم مصر للمقاصة

واصل إيهاب جلال تفوقه على الفريق الذي صنع معه معظم إنجازات مسيرته، مصر للمقاصة، حيث قاد بيراميدز للفوز على الفريق الفيومي 2-1 في مستهل مشوار الفريقين في الدوري المصري.

جلال حقق انتصاره الرابع على المقاصة، في مقابل هزيمتين آخرها كانت عندما يقود المصري قبل موسمين.

ويدين جلال بالانتصار لوليد الكرتي، الذي سجل مرتين في ظهوره الأول بقميص بيراميدز الذي انضم إليه من الوداد المغربي.

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التشكيل

بيراميدز بدأ اللقاء بتغيير كبير في حراسة المرمى بمشاركة المهدي سليمان في حراسة المرمى، بدلا من شريف إكرامي، فيما قاد دودو الجباس خط الهجوم.

أما تامر مصطفى مدرب المقاصة، فخير البدء بجون أفيري في قلب الهجوم.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد تسيدا تاما لأصحاب الأرض، ففي الدقيقة الثالثة سدد دودو الجباس كرة ارتطمت بقائم الحارس محمد مجدي، قبل أن يهدر رمضان صبحي شبه انفرادا في الدقيقة 11.

وانفرد إبراهيم عادل بمحمد مجدي لكن الأخير نجح في تشتيت الكرة، قبل أن يستغل الكرتي عرضية محمد حمدي من كرة عرضية ليسجل الهدف الأول برأسية رائعة.

ولكن مع مطلع الشوط الثاني، استطاع سيرجي إريك تسجيل هدف عكس اتجاه اللعب بتسديدة غالطت سليمان ودخلت المرمى في الدقيقة 49.

واستعاد بيراميدز السيطرة، واستطاع وليد الكرتي تسجيل الهدف الثاني من متابعة بالقدم لعرضية عبد الله السعيد.

واستمر بيراميدز في السيطرة على المباراة دون خطورة كبيرة على مرماه من الضيوف، قبل نهاية اللقاء بانتصاره.

بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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