انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(4) الأهلي.. فوز عريض للأحمر
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــ
ق 87: جوووول أحمد عبد القادر والرابع
ق 86: نزول عمار حمدي بدلا من عمرو السولية
ق 74: طرد ديانج بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي مع محمد الشامي
ق 71: نزول حسين الشحات وأحمد عبد القادر وحسام حسن بدلا من ميكيسوني وأفشة وبيرسي تاو
ق 70: تسديدة من أفشة تمر جوار المرمى
ق 57: هدف غير محتسب للأهلي عن طريق بيرسي تاو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية
ق 40: نزول محمد صادق بدلا من محمد عادل
ق 33: جووووول الثالث للأهلي عن طريق بيرسي تاو بعد عرضية من أفشة قابلها بتسديدة ووضع الكرة في الشباك
ق 31: رأسية قوية مع حمدي فتحي بعد عرضية من أفشة وأحمد عادل يتألق
ق 27: انذار لباهر المحمدي بعد تدخل قوي مع ميكيسوني
ق 23: جوووول بيرسي تاو والثاني بعد انطلاقة بعد تمريرة أفشة ومراوغة لباهر المحمدي ثم سدد الكرة في الشباك
ق 21: جووووول معلول و الأول
ق 19: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة ميكيسوني من قبل مروان صحراوي
ق 6: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة