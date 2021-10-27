تشكيل الإسماعيلي – ثنائي هجومي للدراويش أمام الأهلي.. ومدبولي على الدكة

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن تشكيله لمباراة الأهلي، الذي شهد وجود ثنائيا هجوميا.

ويهاجم كل من جاستين شونجا وشكري نجيب دفاعات الأهلي، بمعاونة محمد الشامي.

ويجلس أحمد مدبولي، ومحمود عبد العاطي "دونجا"، وأحمد مصطفى، وبينسون شيلونجو، على دكة البدلاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة

الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي

الهجوم: شكري نجيب – جاستين شونجا

البدلاء: محمد فوزي – عصام صبحي – أحمد مدبولي – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد هاشم – محمد صادق – محمد دسوقي – أحمد مصطفى – بينسون شيلونجو