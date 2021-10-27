تشكيل الأهلي - ميكيسوني وبيرسي تاو أساسيان لأول مرة أمام الإسماعيلي.. وشريف على الدكة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 19:01

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

بيرسي تاو - الأهلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري في المباراة التي يحتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويشارك تاو أساسيا مع الأهلي لأول مرة في ظهوره الأول مع الفريق الأحمر.

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كذلك يشارك لويس ميكيسوني أساسيا مع الأهلي لأول مرة، بعدما لعب مع الأحمر أمام طلائع الجيش في السوبر المصري وإنبي في كأس مصر.

بينما يجلس محمد شريف مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – محمود كهربا – حسام حسن – محمد شريف – حسين الشحات – محمد هاني – أحمد عبد القادر – عمار حمدي

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