محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي

أعلن نصر عزام محامي الزمالك في القضايا الدولية، تأييد المحكمة الرياضية الدولية لحكم غرفة فض المنازعات في فيفا والخاص بدفع الزمالك مليون يورو لماريتيمو البرتغالي.

وقال عزام لـ FilGoal.com: "المحكمة الرياضية الدولية أيدت حكم غرفة فض المنازعات في فيفا بشأن مستحقات نادي ماريتيمو لدى الزمالك والتي تبلغ مليون يورو خاصة بنسبة انتقال محمد إبراهيم من الزمالك إلى مصر للمقاصة طبقا للعقد الذي أبرمه الزمالك مع ماريتيمو في يناير 2015".

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وأردف "نحن من لجأنا للمحكمة الرياضية الدولية لنحصل على وقت إضافي لجدولة المبلغ مع ماريتيمو وهذا ما حدث".

وأكمل "هذه ليست غرامة، بل مستحقات عن انتقال اللاعب".

وكشف "في الوقت الحالي نعمل على 3 قضايا أساسية، الأولى هي الخاصة بماريتيمو والتي تبلغ المستحقات على الزمالك فيها مليون يورو".

وشدد "القضية الثانية هي مستحقات سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا، والتي تبلغ 500 ألف يورو وصلت بالفوائد إلى 800 ألف يورو".

واستدرك "القضية الثالثة هي مستحقات المدير الفني السابق كريستيان جروس والتي تبلغ 700 ألف يورو".

وأكمل "نعمل على تلك القضايا الثلاثة لتفادي أي عقوبة أدبية تصدر ضد النادي، كمد منع القيد أو خصم النقاط".

وأتم "ننتظر أيضا حيثيات حكم منع القيد الخاص بحسام أشرف، وقد نذهب للمحكمة الفيدرالية السويسرية لوقف القرار، ولكن الأزمة هي أن أندية كبيرة مثل تشيلسي وبرشلونة جربوا تلك الطريقة ولم تنجح".