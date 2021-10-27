انتهت في الدوري - بيراميدز (2) - (1) مصر للمقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.

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نهاية المباراة

ق60: وليد الكرتي جووووووول ثاني يتابع العرضية من السعيد بشكل رائع ويسجل.

ق49: جوووول التعادل سيرجي إريك يتعادل للمقاصة من تسديدة من خارج المنطقة تغالط المهدي سليمان.

انطلاق الشوط الثاني

ق44: جوووووول أول وليد الكرتي برأسية من صناعة محمد حمدي.

ق36: استمرار التسيد والسيطرة.. تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وضعت إبراهيم عادل أمام المرمى لكن الحارس محمد مجدي يخرج ويشتت الكرة، قبل أن يسدد السعيد كرة من خارج الـ 18 خارج المرمى.

ق27: تسديدة من إبراهيم عادل تغير اتجاهها وتصل للحارس محمد مجدي

ق11: سيطرة تامة لبيراميدز وانفراد تام لرمضان لكن حارس المقاصة يتألق

ق3: صاروخ من دودو الجباس في القائم.

انطلاق المباراة