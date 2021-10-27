تشكيل الدوري - الكرتي ومهدي سليمان أساسيان مع بيراميدز.. وأفيري يقود هجوم المقاصة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

بيراميدز - عزام يونايتد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويحرس مهدي سليمان عرين الفريق ويبدأ وليد الكرتي مباراته الأولى مع الفريق بجوار عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

بينما يتواجد أحمد فتحي وشريف إكرامي ومحمود صابر وإريك تراوري وهشام محمد على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

الهجوم: دودو الجباس

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد عبد المنعم - هشام شعبان

الوسط: علي المصري - محمود عقل - سيرجي إريك - - أتولا جوزيف - زياد أشرف

الهجوم: جون أفيري

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