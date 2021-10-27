بيراميدز يعلق قراره بشأن منع بث مباريات الدوري.. ويحتفظ بحقوقه عبر المنصات الرقمية

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي تعليق قراره السابق بمنع إذاعة مبارياته في الدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

ويفتتح بيراميدز مبارياته في الخامسة والنصف مساء اليوم بمواجهة مصر للمقاصة على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى.

وأوضح بيراميدز في بيانه "بناء على خطاب النادي بتاريخ 22 أكتوبر 2021 والذي حمل توقيع السيد سالم الشامسي مالك النادي والموجه لشركة بريزنتيشن سبورتس صاحبة حقوق بث المباريات لإخطارها بقرار النادي بمنع إذاعة اللقاءات التي تقام على ملعب الدفاع الجوي في ظل عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه النادي خلال موسمين ماضيين وعدم تسديد مبلغ مالي قيمته 21 مليونا و900 ألف جنيه مستحقة لصالح النادي".

وتابع "بعد جهود مشكورة يثمنها نادي بيراميدز من جانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وتواصله مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي وتوسطه لحل المشكلة مع الشركة وتعهده بأن يتم الوصول لتسوية لتلك المبالغ المالية المتأخرة في موعد غايته 17 نوفمبر المقبل".

وقرر النادي تعليق قراره السابق بمنع إذاعة المباريات وإذاعتها وفقا للبنود التالية:

1- تعليق قرار منع بث المباريات بناء على وساطة السيد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ولحين تنفيذ التعهد بتسوية المبالغ المتأخرة طرف الشركة في موعد غايته ١٧ نوفمبر المقبل.

2- أن يكون البث الفضائي لمباريات فريقنا التي تقام على ملعب الدفاع الجوي قاصرا فقط على البث الفضائي والأرضي دون غيره من باقي وسائل البث.

3- أن يحتفظ نادي بيراميدز بكافة حقوقه في بث المباريات "ديجيتال" عبر منصاته الرقمية المختلفة والتصرف فيها بالصورة التي يراها مناسبة وبالتالي لا تبث عبر أي منصات رقمية أخرى.

4- أن يتم التوصل لاتفاق جديد بين الشركة والنادي بشأن موقف بث مباريات الموسم الجديد في الموعد المحدد لتسوية أزمة المستحقات المتأخرة.

وأرسل نادي بيراميدز في هذا الشأن ٣ خطابات رسمية لشركة بريزنتيشن سبورتس، والسيد الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة أندية المحترفين، لإخطار جميع الجهات بالقرار.

ويود بيراميدز التأكيد على دعمه الكامل لجهود رابطة الأندية المحترفة في تطوير الكرة المصرية ووضع الدوري المصري في طريقه الصحيح وهو ما شهدناه من جهود ملموسة في عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب، بجانب التطوير المتميز في بث المباريات بالصورة المطلوبة.