مصدر من المصري لـ في الجول: عمرو مرعي يغيب عن مواجهة المحلة بسبب الانقطاع عن التدريبات

يغيب عمرو مرعي مهاجم المصري الجديد عن افتتاحية الموسم بسبب انقطاعه عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي.

عمرو مرعي النادي : المصري المصري

ويلعب المصري أمام غزل المحلة غدا الخميس في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وقال مصدر من داخل نادي المصري لـ FilGoal.com: "عمرو مرعي لن يتواجد في مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا".

وأضاف "مرعي انقطع عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي".

وكشف المصدر "لم يحصل عمرو مرعي على ما يقرب من 15% من نسبة مقدم التعاقد وتم تحديد موعد لصرفه ولكن لا يوجد رصيد".

وتابع "تم وعد اللاعب أكثر من مرة ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته "انقطاع عمرو مرعي بسبب عدم تحقيق الوعود التي ينتظرها".

وفي نفس السياق علم FilGoal.com أن بعض لاعبي المصري لم يحصلوا على مقدمات تعاقدهم في الوقت الذي تم منح اللاعبين الجدد مقدمات تعاقدهم كاملة.

وغاب الرباعي أحمد شديد قناوي ومحمد عنتر وعمرو موسى وأحمد مسعود عن التدريبات منذ الإثنين الماضي بسبب عدم صرف نسبة المشاركة عن الموسم الماضي وعدم صرف مقدم تعاقد الموسم الجديد.

كما تم تأجيل مران الفريق للساعة 7 مساء بعدما كان من المقرر إقامته في الخامسة لحين انضمامهم للفريق بعد صرف نسبة المشاركة عن الموسم الماضي.