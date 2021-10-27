أندير هيريرا يتعرض للسرقة في باريس

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 16:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

أندير هيريرا - باريس سان جيرمان

تعرض أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان للسرقة مساء أمس الثلاثاء في ضواحي باريس.

وفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن اللاعب قد قدم شكوى في مركز الشرطة مساء أمس بسبب تعرضه للسرقة في منطقة بوا دي بولوني في ضواحي باريس.

اللاعب الإسباني فوجئ بهجوم من أربعة أشخاص أدى لسرقتهم هاتفه المحمول ومحفظته التي كانت تحتوي على 200 يورو.

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الواقعة حدثت داخل سيارة هيريرا أثناء توقفه في إشارة مرور، تلك هي اللحظة التي اسخدمها السارقون ليدخلوا إلى سيارة اللاعب والركوب في المقاعد لسرقة متعلقاته الشخصية.

وفقا لما أدلى به هيريرا للشرطة، فإن الجاني قد طلب منه إيصاله لمكان محدد كشرط لإعادة هاتفه وهو ما رفضه اللاعب بشدة.

وفقا للتقارير الفرنسية فإن منطقة بوا دي بولوني أصبحت محطة لمثل تلك الأعمال الإجرامية، والتي تكررت أكثر من مرة منذ عام 2013.

لاعب الوسط الإسباني شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 14 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

أندير هيريرا باريس سان جيرمان
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