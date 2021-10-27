الإسماعيلي: مباراة الأهلي قمة.. وانتظروا فريقا مشرفا للدراويش

شدد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي على أن مواجهة الأهلي ستكون قمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مشيرا إلى أنه ستزداد أهميتها مع كونها في انطلاقة الدوري.

الإسماعيلي سيلعب مع الأهلي اليوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري.

وقال علاء وحيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "مباراة الأهلي بثلاث نقاط، تبرز أهميتها أنها انطلاقة الدوري أمام فريق قوي. ستكون قمة بكل ما تعنيه الكلمة، وديربي من ديربيات الكرة المصرية".

وأضاف "الإسماعيلي استعد على 3 مراحل، نتوقعها مباراة مثيرة وممتعة رغم أننا في البداية وأجواء الدوري لم تشتعل بعد".

وعن حالة طلعت يوسف "الأطباء نصحوا طلعت يوسف بعدم الاستعجال في العودة بسبب المناعة. أتمنى أن يتعافى سريعا، وسيقود الفريق محمد إبراهيم ومحمد حمص، وهناك خط مفتوح مع المدير الفني طلعت يوسف".

وواصل "شونجا لاعب منتخب زامبيا، فهو رائع، ونتوقع أن يكون صفقة جيدة. القائمة تضم معظم الصفقات الجديدة، الفريق متكامل بعودة باهر المحمدي ثم عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء إيقافه في الأول من نوفمبر، سيكون الإسماعيلي قوة لا يستهان بها".

وتابع "شونجا سيكون صفقة ناجحة، لقد استجاب لرغبة المدير الفني في خضوعه للاختبار في المباريات الودية قبل إتمام التعاقد معه. الإسماعيلي يصنع النجوم".

واستطرد "كل من انضم للإسماعيلي جاء حبا في النادي رغم تلقيه عروض من أندية أخرى ولم ينتقل إلينا على سبيل "أكل العيش" حسبما يقال أو يعتبرنا محطة، مثل هذه النوعية فشلوا ورحلوا سريعا عن النادي".

وأتم "انتظروا فريقا مشرفا يليق بالإسماعيلي بعد فترة إعداد جيدة تحت إشراف مدير فني يعد من أفضل المدربين في مصر".