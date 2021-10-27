الإسماعيلي: مباراة الأهلي قمة.. وانتظروا فريقا مشرفا للدراويش

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

شدد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي على أن مواجهة الأهلي ستكون قمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مشيرا إلى أنه ستزداد أهميتها مع كونها في انطلاقة الدوري.

الإسماعيلي سيلعب مع الأهلي اليوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري.

وقال علاء وحيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "مباراة الأهلي بثلاث نقاط، تبرز أهميتها أنها انطلاقة الدوري أمام فريق قوي. ستكون قمة بكل ما تعنيه الكلمة، وديربي من ديربيات الكرة المصرية".

أخبار متعلقة
دخول جديد للاستثمار العربي؟ ملاك بورتو متفتحون على بيع جزء من أسهم النادي بعد زلزال ليفربول.. رونالدو يحشد غرفة ملابس مانشستر للاتحاد تشكيل الإسماعيلي المتوقع - صفقة الهجوم الجديدة ومعار الزمالك يقودان الدراويش أمام الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي

وأضاف "الإسماعيلي استعد على 3 مراحل، نتوقعها مباراة مثيرة وممتعة رغم أننا في البداية وأجواء الدوري لم تشتعل بعد".

وعن حالة طلعت يوسف "الأطباء نصحوا طلعت يوسف بعدم الاستعجال في العودة بسبب المناعة. أتمنى أن يتعافى سريعا، وسيقود الفريق محمد إبراهيم ومحمد حمص، وهناك خط مفتوح مع المدير الفني طلعت يوسف".

وواصل "شونجا لاعب منتخب زامبيا، فهو رائع، ونتوقع أن يكون صفقة جيدة. القائمة تضم معظم الصفقات الجديدة، الفريق متكامل بعودة باهر المحمدي ثم عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء إيقافه في الأول من نوفمبر، سيكون الإسماعيلي قوة لا يستهان بها".

وتابع "شونجا سيكون صفقة ناجحة، لقد استجاب لرغبة المدير الفني في خضوعه للاختبار في المباريات الودية قبل إتمام التعاقد معه. الإسماعيلي يصنع النجوم".

واستطرد "كل من انضم للإسماعيلي جاء حبا في النادي رغم تلقيه عروض من أندية أخرى ولم ينتقل إلينا على سبيل "أكل العيش" حسبما يقال أو يعتبرنا محطة، مثل هذه النوعية فشلوا ورحلوا سريعا عن النادي".

وأتم "انتظروا فريقا مشرفا يليق بالإسماعيلي بعد فترة إعداد جيدة تحت إشراف مدير فني يعد من أفضل المدربين في مصر".

الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - الكرتي ومهدي سليمان أساسيان مع بيراميدز.. وأفيري يقود هجوم المقاصة 21 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلق قراره بشأن منع بث مباريات الدوري.. ويحتفظ بحقوقه عبر المنصات الرقمية 40 دقيقة | الدوري المصري
أندير هيريرا يتعرض للسرقة في باريس 53 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر من المصري لـ في الجول: عمرو مرعي يغيب عن مواجهة المحلة بسبب الانقطاع عن التدريبات 55 دقيقة | الدوري المصري
أهزوجة جديدة من جماهير ليفربول لـ محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
سواريز يكشف عن مرشحه للفوز بـ بالون دور: ليس لديه منافس 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: مباراة الأهلي قمة.. وانتظروا فريقا مشرفا للدراويش 2 ساعة | الدوري المصري
دخول جديد للاستثمار العربي؟ ملاك بورتو متفتحون على بيع جزء من أسهم النادي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني