سواريز يكشف عن مرشحه للفوز بـ بالون دور: ليس لديه منافس

يرى لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب أوروجواي بأن ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان هو الأحق للتتويج بالكرة الذهبية في لعام 2021.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة "أوليه": "اعتقد أن أن ميسي يستحق التتويج بالبالون دور، لأنه حصل حظى بعام رائع على المستوى الشخصي على الرغم من تتويجه فقط بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة".

وتابع "قدم مستوى شخصي رائع، لقد كان أكثر من سجل وصنع أهداف في الدوري الإسباني وحصوله على لقد كوبا أمريكا مع كونه أكثر لاعب سجل وصنع أهداف بها يعزز من فرصه للفوز بها".

وأضاف "في البالون دور لا يجب أن تنظر فقط إلى ما فعله الشخص في العام، ولكن عليك أن تنظر أيضا إلى ما هو عليه كلاعب، وأن ترى ما يفعله عاما بعد عام، اعتقد أنه ليس لديه منافس".

ليونيل ميسي والمرشح من ضمن 30 إسما للحصول على البالون دور، قاد برشلونة للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، بالإضافة لتتويجه بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.