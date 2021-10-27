دخول جديد للاستثمار العربي؟ ملاك بورتو متفتحون على بيع جزء من أسهم النادي

أصبح مالكو نادي بورتو متفتحين على بيع جزء من النادي البرتغالي في الفترة المقبلة.

بحسب بلوم بيرج، فإن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها بورتو تستدعي سماع عروض لجزء من الأسهم، خاصة بسبب الاهتمام الذي أبداه العديد من المستثمرين الأجانب.

التحركات بدأت في أكثر من ناد من الأندية صاحبة التاريخ العريق حسب التقرير مع استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل.

يعمل مالكو بورتو مع شركة الاستشارات الرياضية لتقييم مدى ملاءمة المستثمرين المحتملين.

المحادثات جارية لأن النادي البرتغالي جذاب للغاية لصناديق الثروة السيادية وشركات الأسهم الخاصة.

رغم حصول بورتو على عدد كبير من الدخل من بيع أفضل اللاعبين، فإنه عانى في الآونة الأخيرة من الأثر المالي لفيروس كورونا.

أعلن النادي عن خسائر بقيمة 116 مليون يورو خلال فترة توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، أنقذه منها وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولكن ليس بشكل كامل.

بورتو يتواجد في المركز الثاني للدوري البرتغالي بعد 9 أسابيع برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا المتصدر.