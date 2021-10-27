يورينتي يعود للملاعب من بوابة إيبار

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 13:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيرناندو يورينتي - إيبار

أعلن نادي إيبار ضم فيرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

فيرناندو يورينتي

النادي : أودينيزي

إيبار

وفقا لبيان النادي فإن يورينتي قد أجرى الكشف الطبي بنجاح صباح اليوم الأربعاء.

وكانت المحطة الأخيرة للمهاجم الإسباني مع أودينيزي الإيطالي في الموسم الماضي ورحل بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

أخبار متعلقة
بوجبا ينفي عدم اعتذاره لـ سولشاير بعد طرده أمام ليفربول أنشيلوتي يكشف موعد عودة جاريث بيل شفاينشتايجر: لم ألعب مع مورينيو ربما بسب لعبي مع جوارديولا

إيبار ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد هبوط الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

وتعد تلك هي التجربة الرابعة للمهاجم صاحب الـ 36 عاما في الفرق الإسبانية، بعد باسكونيا، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية.

كان يورينتي قد شارك مع أودينيزي الموسم الماضي في 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.

ويحتل إيبار حاليا المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد انقضاء 12 جولة برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أليميريا.

فيرناندو يورينتي إيبار
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيراميدز يعلق قراره بشأن منع بث مباريات الدوري.. ويحتفظ بحقوقه عبر المنصات الرقمية 8 دقيقة | الدوري المصري
أندير هيريرا يتعرض للسرقة في باريس 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
مصدر من المصري لـ في الجول: عمرو مرعي يغيب عن مواجهة المحلة بسبب الانقطاع عن التدريبات 22 دقيقة | الدوري المصري
أهزوجة جديدة من جماهير ليفربول لـ محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
سواريز يكشف عن مرشحه للفوز بـ بالون دور: ليس لديه منافس ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: مباراة الأهلي قمة.. وانتظروا فريقا مشرفا للدراويش ساعة | الدوري المصري
دخول جديد للاستثمار العربي؟ ملاك بورتو متفتحون على بيع جزء من أسهم النادي 2 ساعة | أوروبا
يورينتي يعود للملاعب من بوابة إيبار 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني