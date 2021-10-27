يورينتي يعود للملاعب من بوابة إيبار

أعلن نادي إيبار ضم فيرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

فيرناندو يورينتي النادي : أودينيزي إيبار

وفقا لبيان النادي فإن يورينتي قد أجرى الكشف الطبي بنجاح صباح اليوم الأربعاء.

وكانت المحطة الأخيرة للمهاجم الإسباني مع أودينيزي الإيطالي في الموسم الماضي ورحل بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

إيبار ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد هبوط الفريق مع نهاية الموسم الماضي.

وتعد تلك هي التجربة الرابعة للمهاجم صاحب الـ 36 عاما في الفرق الإسبانية، بعد باسكونيا، وأتلتيك بلباو، وإشبيلية.

كان يورينتي قد شارك مع أودينيزي الموسم الماضي في 19 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.

ويحتل إيبار حاليا المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد انقضاء 12 جولة برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أليميريا.