أنشيلوتي يكشف موعد عودة جاريث بيل

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن موعد العودة المحتملة لجاريث بيل جناح الفريق.

ويغيب الويلزي عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة وغاب عن 14 مباراة في الإجمالي حتى الآن.

وأعلن أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عودة بيل للتدريبات في غضون أسبوع.

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وقال أنشيلوتي: "أعتقد أن جاريث بيل سيكون متاحا في غضون أسبوع للتدرب مع الفريق".

وتابع "في أفضل الأحوال سيكون جاهزا أمام رايو فاليكانو".

ويستضيف ريال مدريد فريق أوساسونا مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يغيب بيل عن ثلاث مباريات على الأقل مع ريال مدريد أمام أوساسونا وإلتشي في الدوري وضد شاختار في دوري الأبطال.

وبدأ بيل بداية رائعة هذا الموسم بعد عودته عقب فترة إعارته إلى توتنام لكن الإصابة أعاقت تألقه.

ونجح أنشيلوتي في غياب بيل في اكتشاف قوة هجومية من فينسيوس جونيور وكريم بنزيمة ورودريجو وهو ما يضعف من موقف بيل بعد عودته.

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