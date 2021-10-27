أونازي لـ في الجول: صلاح لا يمكن إيقافه.. وهذا مرشحي للكرة الذهبية وسر إصابات ميلان

تحدث لاعب دينيزليسبور التركي الحالي ولاتسيو الإيطالي الأسبق أوجينيي أونازي عن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومقارنته بديديه دروجبا وصامويل إيتو ومرشحه لجائزة البالون دور وسر الإصابات الكثيرة في ميلان الإيطالي.

وقال لاعب الوسط النيجيري عن مقارنة صلاح بدروجبا وإيتو: "هو تقريبا مساويا في المستوى لأقرب اللاعبين، ومازال يلعب بقوة كبيرة ومستوى رائع ولا شك أنه يمكن أن يكون أي شيئ يريده، لأن صلاح لا يمكن إيقافه وأنه من الأفضل في إفريقيا الآن والعالم أيضا".

وأضاف "أعلم بأنه في يوما ما سيكون الأفضل في العالم ونحن ندعو له، لأنه أخا لنا في إفريقيا وندعمه في أي مكان وبالتأكيد سنصوت لصلاح، لأن عند مشاهدتي لليفربول لا يمكن إيقافه عن التسجيل".

وتابع "عند مشاهدتي للاعب إفريقي مثله في العالم يجعلني أشعر بالسعادة، لأنه يمكن أن يكون أي لاعب إفريقي مكانه، لذلك ندعو له ولأي لاعب إفريقي لأن هذا يعد فخر لنا".

واستكمل حديثه عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة البالون دور قائلا: "الأفضل بالنسبة لي للحصول على البالون دور هو ليفاندوفسكي، لأنه في أفضل مستوى ويسجل العديد من الأهداف، ولأنه انتظر كثيرا ليحصل على هذه الجائزة، وأيضا بنزيمة لأن كليهما انتظرا للجائزة طويلا وأيضا مع وجود رونالدو وميسي، وهما أيضا مؤهلان للحصول عليها وحصلا على البطولات وهما من المفضلين لي، لكن بالنسبة لي أفضل ليفاندوفسكي".

أونازي سبق له التدرب تحت قيادة المدير الفني الحالي للفريق الإيطالي ستيفانو بيولي وكذلك المعد البدني ماتيو أوستي عندما كان الثلاثي في لاتسيو عام 2012.

وكشف أونازي عن سر الإصابات الحالية الكثيرة في ميلان " أوستي مدرب رائع بلا شك ومعظم الأحيان في هذه الوظيفة لا يجب أن تعمل بشكل قوي، لكن يجب أن تعمل بذكاء، وهذا هو الشيئ الأهم بالنسبة لي، وهذا لأنك إذا عملت بشكل قوي سيتأثر الجسد بهذا الضغط وهذا يعرض للإصابة، بالطبع يجب أن تتدرب وتعد جيدا، لكن اعتقد أنه يجب فهم تناغم الجسد، أعرف أن بعض اللاعبين عند سؤالهم "هل انت متعب؟" "يقول نعم"، لأنه لا يريد التدرب، لكن يجب أن يتم قياس وتقييم التدريب".

واستكمل "يمكن لبعض اللاعبين الذين لم يلعبوا أن يتدربوا في اليوم التالي، وأن يقوموا بالجري والتأهيل للمباراة التالية ولا يلعبون، لذلك يحتاجوا لبذل المزيد من الجهد ليحافظوا على المستوى مع اللاعبين الذين يلعبون، لذلك هو عمل بشكل رائع مع لاتسيو، لكن اعتقد بأنه بحاجة لتقييم اللاعبين ومحاولة معرفة من يحتاج لتدريب أكثر حتى يكون على نفس المستوى، لكن في ميلان يملك كل شيئ يملك الأدوات وقبل ذلك في لاتسيو لم يكن لديه وسائل الاستشفاء، لكن يملك كل ذلك الآن، وأنا متأكد أنه في ميلان يملكون كل هذه الإمكانيات لجعل اللاعبين يحصلون على الاستشفاء بعد كل مباراة والتأهيل للمباراة التالية".

وأتم حديثه عن مقارنة عدد الإصابات في لاتسيو عندما تواجد بميلان الآن "نعم كان لدينا الإصابات، لكن ليس بالعدد الكثير من 3 إلى 4 لاعبين مصابين ليس أكثر، أوستي ليس له علاقة بالأمر، لكن كمدرب تفعل بما تراهه مناسبا للاعبين، في بعض الأوقات اللاعبين لا يذهبون للراحة بالمنزل ويعتادوا على الخروج قيادة السيارات والسهر، والعودة إلى التدريب في اليوم التالي بدون راحة، لذلك ليس كل اللاعبين يحصلون على الراحة والطعام والنوم الجيد، لذلك من الصعب علي معرفة السبب الحقيقي".

يذكر أن ميلان يعد من أكثر الفرق في الكالتشيو الذي تعرض لاعبيه للإصابات وخاصة العضلية منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف الذي يمتلك مباراة أقل.

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