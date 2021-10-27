تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 11:40

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري - لويس ميكيسوني

يقود لويس ميكسيوني هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في افتتاحية الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي بملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ محمود كهربا أساسيا بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من حسين الشحات وبيرسي تاو.

أخبار متعلقة
تشكيل الإسماعيلي المتوقع - صفقة الهجوم الجديدة ومعار الزمالك يقودان الدراويش أمام الأهلي قرارات مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات كارتيرون: الأفضل أن تكون مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي إفريقيا وليس المجموعات مخرج المباراة لـ في الجول: قمة الأهلي والإسماعيلي تذاع بتقنية 4K

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمود كهربا - لويس ميكسيوني - محمد شريف

الدوري المصري الإسماعيلي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
دخول جديد للاستثمار العربي؟ ملاك بورتو متفتحون على بيع جزء من أسهم النادي 46 دقيقة | أوروبا
يورينتي يعود للملاعب من بوابة إيبار ساعة | ميركاتو
وثائقي محمد صلاح مدته 36 دقيقة على منصة شاهد ساعة | الدوري الإنجليزي
بوجبا ينفي عدم اعتذاره لـ سولشاير بعد طرده أمام ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شفاينشتايجر: لم ألعب مع مورينيو ربما بسب لعبي مع جوارديولا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يكشف موعد عودة جاريث بيل 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد زلزال ليفربول.. رونالدو يحشد غرفة ملابس مانشستر للاتحاد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أونازي لـ في الجول: صلاح لا يمكن إيقافه.. وهذا مرشحي للكرة الذهبية وسر إصابات ميلان 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني