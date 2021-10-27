تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي

يقود لويس ميكسيوني هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في افتتاحية الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي بملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ محمود كهربا أساسيا بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من حسين الشحات وبيرسي تاو.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمود كهربا - لويس ميكسيوني - محمد شريف