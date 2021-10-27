تشكيل الإسماعيلي المتوقع - صفقة الهجوم الجديدة ومعار الزمالك يقودان الدراويش أمام الأهلي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 11:30

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يستعد طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي لأولى مبارياته في قيادة الدراويش.

الإسماعيلي سيواجه الأهلي على ملعب برج العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الوافد الجديد جاستن شونجا أساسيا في الهجوم أمام الأهلي.

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يتم المفاضلة بين الثنائي محمد دسوقي وعبد الله جمعة على مركز الظهير الأيسر

وجاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - مفاضلة بين محمد دسوقي وعبد الله جمعة

خط الوسط: عماد حمدى - محمود دونجا- أحمد مدبولى

خط الهجوم: .. شكرى نجيب - جاستن شونجا - محمد الشامي

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