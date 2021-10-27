المندوه: ركلة جزاء الزمالك صحيحة.. ومفاوضات بنشرقي تسير بشكل جيد ولن نقبل بشروط هزلية

يرى حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن ركلة جزاء فريقه أمام إنبي صحيحة ولا يعلم سر المشكلة المثارة في ذلك الأمر.

وتحدث المندوه عن سير المفاوضات مع أشرف بنشرقي بشكل جيد ورفض الخوض في تفاصيل أكثر.

وقال المندوه عبر قناة الحياة: "الحمد لله البداية مبشرة أمام إنبي من كل شيء، سواء النتيجة أو أداء الزمالك أو عودة المعارين وحتى التصوير".

وتابع "عودة الجماهير إلى المدرجات هي المتعة الحقيقية للكرة ومن المتوقع زيادة الأعداد في الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بهدفين دون مقابل في رحلة الدفاع عن لقب الدوري في افتتاحية الموسم الجديد.

وبالحديث عن الانتخابات كشف "فترة مجلس الإدارة من المفترض أن تنتهي يوم 23 نوفمبر، ولكن ننتظر تقرير اللجنة الخاصة بتنقية العضويات والتي أجلت فتح باب الترشح للانتخابات".

وشدد المندو "نادي الزمالك يحتاج مجلس منتخب ومستقر، نحتاج للحفاظ على استقرار النادي لأنه اتضح مع إحداث حالة استقرار تحصل على بطولات".

أما عن تجديد بنشرقي فقال: "لا يمكنني التعليق بشكل واضح على مفاوضات بنشرقي لكن أرى أن الأمور تسير في اتجاه جيد".

وأوضح "الجميع يعلم أن تأخير التجديد مع بنشرقي من أجل وضع ضمانات حقيقية لاستمرار اللاعب في النادي بعد إتمام التعاقد، لن نكتب عقدا بشروط هزلية ويتم إلقاء اللوم علينا بعد ذلك".

وأضاف عضو إدارة الزمالك "بالتأكيد نريد الحصول على أسهم جيدة مع الجماهير في الفترة الحالية وكان يمكننا التجديد بأي شروط، لكن نسعى لذلك بشروط مناسبة لنادي الزمالك".

واختتم تصريحاته بالتعليق على ركلة الجزاء أمام إنبي قائلا: "لا أعلم المشكلة في ركلة جزاء الزمالك، شاهدتها من الملعب وفي الفيديو بعد ذلك، دائما ما تكون هناك اعتراضات ولكن في وجود تقنية الفيديو ليس من الممكن أن يكون هناك أخطاء وأرى أنها صحيحة".