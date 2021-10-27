غرامة 96 ألف يورو.. لوكاس هيرنانديز ينجو من السجن

وافقت محكمة مدريد على استئناف الفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونيخ بخصوص مذكرة التوقيف وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

وكانت المحكمة قد حكمت على لوكاس هيرنانديز بالسجنة لمدة ستة أشهر لانتهاكه الأمر التقييدي بالنسبة لزوجته والتي ذهب معها في شهر العسل على الرغم من أن المحكمة كانت قد حكمت عليهم بالابتعاد عن بعضهم البعض بسبب إدانته السابقة بارتكاب جرائم إسائة أسرية.

محكمة العدل العليا في مدريد أعلنت في وقت سابق عن حضور اللاعب الفرنسي اليوم الإثنين بشكل طوعي في المحكمة الجنائية رقم 32 في مدريد و التي استدعت اللاعب يوم الثلاثاء الماضي.

سيتعين على هيرنانديز الآن الاتلزام بألا يكون مذنبا بأي شيء جديد لمدة أربع سنوات.

هيرنانديز سيدفع 400 يورو يوميا لمدة 240، حيث سيصل مجموع الغرامة إلى 96 ألف يورو.

إذا تم انتهاك هذه الشروط فسيتعين عليه الذهاب إلى السجن.

هيرنانديز شارك في 9 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في جميع المسابقات.