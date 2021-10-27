إنبي: خسرنا أمام الزمالك بركلة جزاء مشكوك فيها.. ولن نتقدم بشكوى

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن استيائه من خسارة فريقه أمام الزمالك بسبب ركلة جزاء مشكوك في صحة - حسب تصريحاته- رغم وجود تقنية الفيديو.

وخسر إنبي مباراته الافتتاحية في مسابقة الدوري أمام الزمالك حامل اللقب بهدفين دون مقابل.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشكر فريق إنبي والجهاز الفني المحترم بقيادة حلمي طولان على الأداء القوي والجيد أمام الزمالك وأتمنى أن نستكمل مبارياتنا بنفس القوة".

وتابع "أبارك للزمالك الفوز بالثلاث نقاط لكن لم أكن أتمنى أن تحتسب ركلة الجزاء علينا بهذا الشكل، وبالإصرار على عدم الذهاب إلى تقنية الفيديو ونتمنى ألا نرى ذلك".

وشدد مدير الكرة بإنبي "الحكم بشر ومحمود ناجي جيدا ولكن كنت أرى أنه خارج مستواه الفني في المباراة، طالبنا كثيرا بالاهتمام بالحكام لأنهم أهم عنصر في المباريات".

ووجه عبد الناصر محمد رسالته للجنة الحكام "ليس من الضروري زيادة قاعدة الحكام في الدوري، من الممكن أن يكون هناك عدد معين من الحكام الجيدة لإدارة المباريات بشكل متكرر".

وواصل مدير الكرة بإنبي "ليس من الممكن أن تتواجد تقنية الفيديو ونرى كل هذه الأخطاء، هذا أمر لا يصدق".

وعن إمكانية تقديم شكوى كشف "لن نتقدم بشكوى فذلك الأمر لا يسمن من جوع، حلمي طولان كان منفعلا بس مجهوده ومجهود فريقه".

واختتم تصريحاته "نقول أنه عندما خسرنا أمام الزمالك كان ذلك بركلة جزاء مشكوك فيها، لو لم تحتسب كنا سنحافظ على خطتنا وكان من الممكن أن نرى نتيجة مغايرة تماما".

ويستضيف إنبي فريق المقاولون العرب مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.