فاتي خارج مباراة رايو فايكانو للإصابة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 10:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

أعلن برشلونة خروج أنسو فاتي لاعب الفريق من قائمة مباراة رايو فايكانو بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب الشاب من آلام في ركبته اليمنى، وسيقوم الجهاز الطبي في الفريق بتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد أعلن أمس الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ضم اللاعب للقائمة مع إمكانية خروجه بعد إجراء فحص طبي وهو ما تم صباح اليوم.

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وكان فاتي قد عاد من الإصابة في نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد غيابه للإصابة في ركبته اليسرى لأكثر من 300 يوم.

وشارك فاتي مع برشلونة منذ عودته من الإصابة في ست مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفا آخر.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من تسع مباريات وبفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وخسر الفريق الكتالوني أخر مبارياته في الدوري أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

أنسو فاتي برشلونة رايو فايكانو
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