موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة- قطبا إسبانيا والدوري الإيطالي وكأس إنجلترا

تستكمل اليوم مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي بست مواجهات.

إنتر ميلان صاحب المركز الثالث سيخرج لمواجهة إيمبولي في تمام الساعة 8:45 مساء.

يوفنتوس بعد التعادل أمام إنتر سيستضيف ساسولو في السادسة والنصف.

وفي إسبانيا، برشلونة سيحل ضيفا على رايو فاليكانو في السابعة، تذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد المنتشي بالفوز الرابع على التوالي في الكلاسيكو يستضيف أوساسونا في التاسعة، المباراة ستذاع على بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس بريميم 1.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية، مانشستر سيتي سيحل ضيفا ثقيلا على وست هام يونايتد في التاسعة إلا الربع مساء ضمن مباريات ثمن النهائي. تذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميم 2.

ليفربول سيواجه بريستون في تمام الساعة 8:45 مساء، تذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميم 3.

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