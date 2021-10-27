الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الرياضة بشأن الموعد الأقصى لإقامة الانتخابات

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

نشرت الجريدة الرسمية، تعديلا على قانون الرياضة، بشأن الموعد الأقصى لإقامة الانتخابات الخاصة بالأندية والاتحادات.

ومد التعديل، الموعد الأقصى لإقامة الانتخابات، من 31 أكتوبر إلى 31 ديسمبر.

وكان القانون قبل التعديل ينص على أن المدة المحددة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات تبدأ في شهر مارس وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وأي ناد أو اتحاد لا يوجه الدعوة يتم الانتظار لشهر مارس من العام الجديد.

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ووجه الأهلي الدعوة لجمعيته العمومية بالفعل لإقامة الانتخابات في شهر نوفمبر.

أما الزمالك فبسبب تنقية العضويات فحتى الآن لم يوجه الدعوة لجمعيته العمومية لعقد الانتخابات.

وكذلك لم يوجه اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية الدعوة للجمعية العمومية لإقامة الانتخابات.

وبناء عليه تم مد فترة توجيه الدعوة حتى نهاية العام الجاري وحال حدوث أزمات فيمكن لوزير الرياضة مد الفترة بقرار منه.

قانون الرياضة
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