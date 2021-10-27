في الجول يكشف – موقف إنذار محمود علاء ضد إنبي

ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR الإنذار الذي ناله محمود علاء في الدقيقة 61 من فوز الزمالك على إنبي 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الـ VAR أبلغ حكم المواجهة محمود ناجي بإلغاء إنذار محمود علاء بعد أن ارتكب حمزة المثلوثي خطأ على دينو بيتر جناح إنبي، ولكن ناجي منح الإنذار لعلاء.

وبالتالي، لم ينل علاء إنذارا وقُيد الإنذار لصالح حمزة المثلوثي، ليكن هو وطارق حامد فقط من لاعبي الزمالك الذين نالا بطاقة صفراء خلال المباراة.

وبحسب بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR، يمكن للتقنية التدخل في حالات خطأ الحكم في هوية اللاعب مرتكب الخطأ في حالات الإنذار أو الطرد.

وتفوق الزمالك حامل اللقب في أول اختبار بالفوز على إنبي بثنائية دون مقابل على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

سجل هدفي اللقاء أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

فوز يحمل الرقم 21 للزمالك على حساب إنبي خلال 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.