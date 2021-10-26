رئيس لجنة الحكام: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي 50/50 في رأيي

يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام إنبي، يمكن أن يتم احتسابها ومن الممكن ألا يتم ذلك.

وقال عبد الفتاح لأون تايم سبورتس 2: "ضربة جزاء الزمالك ضد إنبي؟ لكي أكون صادقا.. رأيي أنها 50/50".

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لصالح يوسف إبراهيم "أوباما" على حساب إنبي سجل منها أحمد سيد "زيزو" هدفا تقدم به الأبيض على إنبي في المباراة التي فاز بها الأبيض 2-0.

وأضاف عبد الفتاح "لا صحة لوجود ركلة جزاء لإنبي على حساب الزمالك في كرة عبد الشافي لأن اللاعب واقف في مكانه. مستحيل أن يتم احتسابها ركلة جزاء".

وكذلك تحدث عبد الفتاح عن ركلة جزاء الاتحاد السكندري الثانية ضد سموحة والتي انتهت بالتعادل 4-4، والتي أثارت جدلا كبيرا حيث قال: "بالنسبة لضربة جزاء المحتسبة للاتحاد السكندري ضد سموحة الثانية فهي ركلة جزاء 100%".

وشدد "سألت معظم المحاضرين العظام في فيفا حول تلك الكرة وأكدوا أن الكرة ركلة جزاء دون إنذار".

وشدد عبد الفتاح "حتى الآن لم يطلب الأهلي أو الزمالك حكام أجانب لمباراة القمة. لو طلب أحد الفريقين سيتم عرض الطلب على إدارة اتحاد الكرة".

وأتم "من الممكن أن نرى طاقم كامل من السيدات في الدوري المصري هذا الموسم".