رئيس لجنة الحكام: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي 50/50 في رأيي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 23:53

كتب : بسام أبو بكر

إنبي - الزمالك

يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام إنبي، يمكن أن يتم احتسابها ومن الممكن ألا يتم ذلك.

وقال عبد الفتاح لأون تايم سبورتس 2: "ضربة جزاء الزمالك ضد إنبي؟ لكي أكون صادقا.. رأيي أنها 50/50".

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لصالح يوسف إبراهيم "أوباما" على حساب إنبي سجل منها أحمد سيد "زيزو" هدفا تقدم به الأبيض على إنبي في المباراة التي فاز بها الأبيض 2-0.

أخبار متعلقة
سلسلة لاهزيمة مع كارتيرون وطارق حامد يعادل حازم إمام في أبرز أرقام الزمالك وإنبي مصطفى فتحي: ظهوري بمستوى مميز مع سموحة ليس معناه أن أشارك أساسيا مع الزمالك كارتيرون: الأفضل أن تكون مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي إفريقيا وليس المجموعات

وأضاف عبد الفتاح "لا صحة لوجود ركلة جزاء لإنبي على حساب الزمالك في كرة عبد الشافي لأن اللاعب واقف في مكانه. مستحيل أن يتم احتسابها ركلة جزاء".

وكذلك تحدث عبد الفتاح عن ركلة جزاء الاتحاد السكندري الثانية ضد سموحة والتي انتهت بالتعادل 4-4، والتي أثارت جدلا كبيرا حيث قال: "بالنسبة لضربة جزاء المحتسبة للاتحاد السكندري ضد سموحة الثانية فهي ركلة جزاء 100%".

وشدد "سألت معظم المحاضرين العظام في فيفا حول تلك الكرة وأكدوا أن الكرة ركلة جزاء دون إنذار".

وشدد عبد الفتاح "حتى الآن لم يطلب الأهلي أو الزمالك حكام أجانب لمباراة القمة. لو طلب أحد الفريقين سيتم عرض الطلب على إدارة اتحاد الكرة".

وأتم "من الممكن أن نرى طاقم كامل من السيدات في الدوري المصري هذا الموسم".

الزمالك إنبي في الدوري عصام عبد الفتاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الرياضة بشأن الموعد الأقصى لإقامة الانتخابات 10 دقيقة | مصر
مخرج المباراة لـ في الجول: قمة الأهلي والإسماعيلي تذاع بتقنية 4K 33 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – موقف إنذار محمود علاء ضد إنبي 35 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي 50/50 في رأيي 51 دقيقة | الدوري المصري
قرارات مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات 54 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة لاهزيمة مع كارتيرون وطارق حامد يعادل حازم إمام في أبرز أرقام الزمالك وإنبي 55 دقيقة | الدوري المصري
مباراة في سان سيرو؟ جيرو يسجل.. ميلان يتصدر مؤقتا بفوز صعب على تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
مصطفى فتحي: ظهوري بمستوى مميز مع سموحة ليس معناه أن أشارك أساسيا مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني