قرارات مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأخير مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قائمة المرشحين في انتخابات النادي.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي القرارات التالية:

- اعتمد المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة في الانتخابات المزمع إجرائها 25 و26 نوفمبر المقبل، في كل المناصب (الرئاسة ونائب الرئيس وأمانة الصندوق والعضوية فوق السن والعضوية تحت السن).

- ناقش المجلس مشروع الميزانية المقدم من مراقب الحسابات التي بلغت في العام المالي الحالي ما يقرب من 2 مليار و538 مليون جنيه.

- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 - 2022.

- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العمومية، الذي يتضمن كافة أنشطة ومختلف مجالات العمل التي تم إنجازها خلال الفترة من 1/7/2020 إلى 30/6/2021.

- وافق المجلس على زيادة نسبة حصة رأس المال للنادي في شركة المنشآت الرياضية.

- وافق المجلس على الميزانية التقديرية لتكلفة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2021 إلى 2025.

- وافق المجلس على أن يكون الإشراف على كافة أعمال الجمعية العمومية التي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد، إشرافا قضائيا.

- الموافقة على طلب طارق محروس رئيس جهاز كرة اليد بتعيين أشرف عواض مدربا بالفريق الأول.