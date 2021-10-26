سلسلة لاهزيمة مع كارتيرون وطارق حامد يعادل حازم إمام في أبرز أرقام الزمالك وإنبي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي

24 مباراة على التوالي دون خسارة والهدف الـ 20 لـ أحمد سيد زيزو بقميص الزمالك.. ضمن أبرز أرقام مباراة الزمالك وإنبي.

واستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على إنبي بثنائية دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري المصري 2021-2022.

سجل هدفي الزمالك: أحمد سيد زيزو وعمر السعيد

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FilGoal.com يعرض إليكم أبرز أرقام مباراة الزمالك وإنبي.

- وصل الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة الرابعة والعشرين له على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات مع الزمالك (19 فوز و5 تعادل) منذ الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري الموسم الماضي.

- طارق حامد خاض المباراة رقم 283 له مع الزمالك متساويا مع حازم إمام قائد الزمالك الحالي في المركز الخامس في تاريخ الأكثر مشاركة بقميص الأبيض في جميع المسابقات بدءا من أغسطس 1998.

- خاض محمد أبو جبل المباراة رقم 75 له بقميص الزمالك استقبل خلالها 45 هدفا في جميع المسابقات.

- سيف الدين الجزيري شارك في المباراة 25 له مع الزمالك إذ سجل 5 أهداف في جميع المسابقات.

- أحمد سيد زيزو وصل إلى هدفه الـ 20 مع الزمالك في جميع المسابقات (18 في الدوري و2 في الكأس) ليتساوى مع مدحت عبد الهادي وأحمد عبد الحليم.

والثامن له من ركلات الجزاء من 8 محاولات جاءت جميعها ناجحة.

- هدف عمر السعيد هو الأول له مع الأبيض منذ موسم 2019-2020 عندما سجل في شباك طنطا بالجولة الـ 12.

- خاض إنبي أول مباراة له منذ موسم 2008-2009 دون قائده رامي صبري الذي رحل في الصيف صوب فاركو، بعد 13 عاما بقميص النادي البترولي.

- فوز يحمل الرقم 21 للزمالك على حساب إنبي مقابل 6 للفريق البترولي خلال 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

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