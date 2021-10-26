سلسلة لاهزيمة مع كارتيرون وطارق حامد يعادل حازم إمام في أبرز أرقام الزمالك وإنبي

24 مباراة على التوالي دون خسارة والهدف الـ 20 لـ أحمد سيد زيزو بقميص الزمالك.. ضمن أبرز أرقام مباراة الزمالك وإنبي.

واستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على إنبي بثنائية دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري المصري 2021-2022.

سجل هدفي الزمالك: أحمد سيد زيزو وعمر السعيد

FilGoal.com يعرض إليكم أبرز أرقام مباراة الزمالك وإنبي.

- وصل الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة الرابعة والعشرين له على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات مع الزمالك (19 فوز و5 تعادل) منذ الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري الموسم الماضي.

منذ هزيمته أمام الأهلي في 18 أبريل 2021❌ كارتيرون مع الزمالك لم يهزم في 24 مباراة متتالية في جميع المسابقات.⚽🏹 ✔19 انتصارا ➖5 تعالادت pic.twitter.com/auWq31dZIs — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

- طارق حامد خاض المباراة رقم 283 له مع الزمالك متساويا مع حازم إمام قائد الزمالك الحالي في المركز الخامس في تاريخ الأكثر مشاركة بقميص الأبيض في جميع المسابقات بدءا من أغسطس 1998.

- خاض محمد أبو جبل المباراة رقم 75 له بقميص الزمالك استقبل خلالها 45 هدفا في جميع المسابقات.

- سيف الدين الجزيري شارك في المباراة 25 له مع الزمالك إذ سجل 5 أهداف في جميع المسابقات.

- أحمد سيد زيزو وصل إلى هدفه الـ 20 مع الزمالك في جميع المسابقات (18 في الدوري و2 في الكأس) ليتساوى مع مدحت عبد الهادي وأحمد عبد الحليم.

8 ركلات جزاء ⚽️ 8 أهداف ⚽️ زيزو لا يهدر ركلات الجزاء مع الزمالك ✅ ثامن ركلة يسجلها زيزو بقميص الزمالك في الدوري.. جناح الفريق الأبيض تحصل على 8 ركلات جزاء سجلهم جمعيهم ⚽️ pic.twitter.com/q1AZ8dqq7g — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

والثامن له من ركلات الجزاء من 8 محاولات جاءت جميعها ناجحة.

هدف أحمد سيد زيزو الـ 20 بقميص الزمالك #في_الدوري منذ انضمامه للفريق بعد 112 مباراة ⚪️ عدسة: محمد يحيى 📸 pic.twitter.com/bB9jJ2NuMe — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

- هدف عمر السعيد هو الأول له مع الأبيض منذ موسم 2019-2020 عندما سجل في شباك طنطا بالجولة الـ 12.

- خاض إنبي أول مباراة له منذ موسم 2008-2009 دون قائده رامي صبري الذي رحل في الصيف صوب فاركو، بعد 13 عاما بقميص النادي البترولي.

لأول مرة منذ 13 عاما⛳ يبدأ نادي إنبي موسمه المحلي بدون لاعبه رامي صبري الذي انتقل لفريق فاركو. رامي صبري لعب أول مباراة بقميص إنبي بالدوري الممتاز في 30 نوفمبر 2008 أمام الأهلي.#في_الدوري pic.twitter.com/mgxaZtkWWs — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

- فوز يحمل الرقم 21 للزمالك على حساب إنبي مقابل 6 للفريق البترولي خلال 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.