مباراة في سان سيرو؟ جيرو يسجل.. ميلان يتصدر مؤقتا بفوز صعب على تورينو

فاز ميلان بهدف دون مقابل على تورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي وتصدر الترتيب بشكل مؤقت.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو.

خاض جيرو 6 مباريات في الدوري الإيطالي، منها 3 على ملعب سان سيرو، سجل 4 أهداف في المباريات الـ 3 أمام جماهير ميلان.

وأصبح الفرنسي ثاني لاعب يسجل في أول 3 مباريات له مع ميلان على ملعب سان سيرو منذ ماريو بالوتيلي في 2013.

ولأول مرة منذ 1954-55 يفوز ميلان بـ 9 مباريات من أول 10 مباريات في افتتاح الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يستضيف بولونيا، بينما توقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الـ 13.

وصف المباراة

في مباراته رقم 101 مع ميلان قرر ستيفانو بيولي المدير الفني الاعتماد على جيرو في الهجوم ومن خلفه رافائيل لياو ورادي كرونيتش وأليكسيس ساليميكيريس.

في الدقيقة 14 تابع جيرو رأسية رادي كرونيتش في الشباك معلنا هدف التقدم للروسونيري.

الشوط الثاني شهد عودة ثيو هيرنانديز عقب تعافيه من فيروس كورونا مشاركا بدلا من بيير كالولو وسيمون كايير بدلا من أليسيو رومانيولي.

في الدقيقة 76 تألق تشيربيان تاتاروشانو حارس ميلان وتصدى لانفراد تام من أنطونيو ساناباريا مهاجم التورو.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء تصدت العارضة لتسديدة من لاعب تورينو.

وفي الدقيقة 87 شارك زلاتان إبراهيموفيتش بدلا من صاحب الهدف الوحيد.

وكاد توماسو بوبيجا لاعب تورينو والمُعار من ميلان أن يسجل لكن رأسيته أبعدها حارس الروسونيري لينتهي اللقاء بفوز ميلان.