أرسنال يمر من ليدز في كأس الرابطة بمشاركة النني.. وركلات الترجيح تنصر تشيلسي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

إيدي نكيتياه - أرسنال ضد ليدز يونايتد

تغلب أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد 2-0 في دور الـ 16 لكأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وشارك لاعب منتخب مصر محمد النني منذ بداية المباراة، وخرج في الدقيقة 72.

وسجل كالوم تشامبرز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 55 بتسديدة رأسية مرت إلى داخل مرمى ليدز بالكاد، قبل أن تحتسبها تقنية خط المرمى هدفا للمدفعجية.

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وأضاف إيدي نكيتياه الهدف الثاني لأرسنال بعد خطأ قاتل من دفاع الضيوف وضع مهاجم المدفعجية أمام مرمى ليدز الخالي في الدقيقة 69.

ومر أرسنال إلى دور الثمانية، مثله مثل تشيلسي، الذي احتاج لركلات الترجيح للمرور من ساوثامبتون بعد التعادل 1-1.

وسجل كاي هافريتز هدف تشيلسي في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل تشي آدامز لساوثامبتون مع مطلع الشوط الثاني.

وأهدر ماسون ماونت ركلة جزاء، ولكن ثيو والكوت وويل سمولبون أهدرا ركلتي جزاء للقديسين، ليتأهل البلوز إلى دور الثمانية.

وكذلك، تأهل سندرلاند بعد أن تغلب على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح.

أرسنال ليدز يونايتد
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