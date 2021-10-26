زيزو: الفوز باللقب رائع ولكن الأصعب الحفاظ عليه.. ونعلم بصعوبة الظروف المحيطة

أعرب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز في افتتاح الدوري على إنبي.

وساهم زيزو بتسجيل هدف وصناعة آخر في فوز الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن الجولة افتتاحية مسابقة الدوري.

وقال زيزو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله فوز هام في افتتاحية الدوري في مشوارنا للحفاظ على اللقب".

وتابع نجم الزمالك "من الجميل الفوز بلقب الدوري ولكن الأصعب الحفاظ على ذلك والحمد لله على البداية ونسعى لاستكمال المشوار".

وتعليقا على حديث محمود شيكابالا عن صعوبة الحفاظ على الدوري شدد "نأخذ بالأسباب ونعلم أن الظروف المحيطة حولنا صعبة إنها تمنحنا اللقب مرة أخرى لكن سنجتهد لننافس للنهاية".

وأضاف زيزو "الزمالك فريق كبير وليس معنى الفوز بلقب الموسم الماضي أن الأمر انتهى ولكن نفوز بالدوري مجددا والكأس وإفريقيا أيضا".

واختتم تصريحاته "القيد منعنا من إضافة لاعبين مميزين مثل عمر كمال ومحمود شبانة ولكن عاد إلينا لاعبين معارين رائعين مثل أوناجم ومصطفى فتحي وعمر السعيد".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الخامسة والنصف من مساء الأحد أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية.