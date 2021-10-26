كارتيرون: دوري هذا الموسم أصعب.. ومن المبكر الحديث عن نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الدوري سيكون صعبا هذا الموسم أكثر من الماضي بسبب تطور الفرق.

وتغلب الزمالك على إنبي في افتتاحية الدوري للدفاع عن لقبه بهدفين دون مقابل.

وقال كارتيرون عبر قناة أون تايم سبورتس: "ندافع عن لقب الدوري، لدينا حلول أكثر من الموسم الماضي ومن أجل المنافسة على اللقب يجب أن نستغل جميع اللاعبين".

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وتابع "الدوري هذا الموسم سيكون أصعب من الموسم الماضي بعد تدعيم كل الفرق".

وبالحديث عن إيقاف القيد أوضح "حدث ذلك لأندية أخرى كبيرة في العالم مثل تشيلسي وتعاملوا بشكل جيد، لدينا مجموعة من المواهب وذلك سيساعد للعمل بها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وشدد المدرب الفرنسي "أقوم بإدارة الفريق حاليا ولا احتاج لمدير كرة ولا أعلم سر طلب الناس ذلك، أتعامل بشكل جيد مع حسين لبيب رئيس النادي وهو رجل محترف ويتعامل بصورة جيدة".

وأخيرا بالحديث عن تكرار النهائي بين الزمالك والأهلي في إفريقيا اختتم تصريحاته "إذا حدث ذلك سيكون أمرا رائعا ولكن من المبكر الحديث عن ذلك لا نزال في مرحلة المجموعات ونأخذ الأمور خطوة بخطوة".

الزمالك الدوري المصري باتريس كارتيرون
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