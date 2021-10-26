الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي ويكشف: لهذه الأسباب مرتجي الأنسب لأمانة الصندوق

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 22:37

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي

يرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقبلة أن خالد مرتجي هو الأنسب لمنصب أمانة الصندوق في النادي، معلنا في ذات الوقت قائمته للانتخابات.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية: "خالد مرتجي هو الأنسب لمنصب أمانة الصندوق بإجماع لجنة الحكماء ورموز النادي، في ضوء التشاور الذي جرى معهم عند تحديد العناصر التي ضمتهم القائمة الانتخابية، وهو الأمر المعتاد في النادي على مدار السنين الماضية".

وأضاف "اختيار مرتجي جاء لمقومات عديدة هو يملكها، وتتفق مع الرؤية المستقبلية للنادي، التي تهدف إلى ضرورة نجاح الشركات الثلاث الكبرى التي أنشأها النادي، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية".

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وأردف "هذه الشركات تم إنشاؤها بطريقة احترافية والنادي بحاجة إلى كادر مميز ينظم العلاقة المالية والإدارية بين النادي وهذه الشركات، وفي نفس الوقت يملك علاقات دولية، وهذا الأمر ينطبق على خالد مرتجي. لا سيما وأن هذه الشركات تمثل مستقبل النادي، وسيكون معظم تعاملها مع مؤسسات كبرى ليس في الداخل فقط، ولكن في الخارج أيضا، لأن الهدف الأسمى للجميع هو الارتقاء بالنادي من خلال الشركات الثلاث إلى مصاف الأندية العالمية".

وأكمل "مرتجي قريب من كل الملفات الكبرى في النادي طوال السنوات الأربع الماضية، وعلى دراية كاملة بالموقف المالي، ومصادر الدخل المتنوعة وكذلك احتياجات النادي وفرقه الرياضية".

وشدد "خالد مرتجي ابن أصيل للأهلي، لأنه نحى رغبته الشخصية كثيرا من أجل مصلحة النادي، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من كافة رموز النادي. فالكل يعلم أن مرتجي كان يرغب في الترشح على منصب آخر غير العضوية في الانتخابات الماضية، ولكن لجنة الحكماء بالتشاور معه (أي الخطيب) رأت أن يخوض مرتجي الانتخابات على أحد مقاعد العضوية، ولم يتأخر".

واستدرك "في هذه المرة أيضا كثيرون كانوا على دراية بطموح مرتجي في الترشح لمنصب آخر، لكن رموز النادي أبلغوه أن منصب أمانة الصندوق شاغر، وطلبوا منه أن ينحي رغبته للمرة الثانية ويترشح أمين صندوق لمصلحة النادي. وكعادة أبناء الأهلي المخلصين التزم بالقرار، لأنه لا يبحث عن مقعد، بل يسعى لخدمة الأهلي، لذا فإنه يستحق كل الدعم والمساندة والتأييد من الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة".

وفي فيديو على فيسبوك، أعلن الخطيب قائمته قائلا: "تم الاتفاق مع لجنة الحكماء على ترشح العامري فاروق في منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي في منصب أمانة الصندوق، بجانب الدكتور محمد شوقي، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، حسام غالي، مهند مجدي، ومحمد سراج كأعضاء فوق السن، بجانب محمد جمال الجارحي ومي عاطف كأعضاء تحت السن".

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