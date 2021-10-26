الكونغولي ندالا حكما لمواجهة أنجولا ضد مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري عن قيادة الحكم الكونغولي نجامبو ندالا، لمباراة أنجولا ضد مصر في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وأوضح اتحاد الكرة أن ندالا سيكون حكما للساحة، بينما سيكون سافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا .

كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.