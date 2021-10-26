الكونغولي ندالا حكما لمواجهة أنجولا ضد مصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 21:32

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشناوي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أعلن اتحاد الكرة المصري عن قيادة الحكم الكونغولي نجامبو ندالا، لمباراة أنجولا ضد مصر في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وأوضح اتحاد الكرة أن ندالا سيكون حكما للساحة، بينما سيكون سافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا .

كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

أخبار متعلقة
تحديد موعد مباراتي مصر مع أنجولا والجابون مدرب أنجولا: هذا ما صنع الفارق مع كيروش في مصر.. وهؤلاء أقوى منتخبات إفريقيا تصفيات المونديال - الجابون تثأر من أنجولا وتحقق أول فوز في مجموعة مصر

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

نجامبو ندالا مصر أنجولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الرياضة بشأن الموعد الأقصى لإقامة الانتخابات 39 دقيقة | مصر
مخرج المباراة لـ في الجول: قمة الأهلي والإسماعيلي تذاع بتقنية 4K ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – موقف إنذار محمود علاء ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي 50/50 في رأيي ساعة | الدوري المصري
قرارات مجلس إدارة الأهلي في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات ساعة | الدوري المصري
سلسلة لاهزيمة مع كارتيرون وطارق حامد يعادل حازم إمام في أبرز أرقام الزمالك وإنبي ساعة | الدوري المصري
مباراة في سان سيرو؟ جيرو يسجل.. ميلان يتصدر مؤقتا بفوز صعب على تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
مصطفى فتحي: ظهوري بمستوى مميز مع سموحة ليس معناه أن أشارك أساسيا مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني