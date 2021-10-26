قائمة الإسماعيلي - شونجا يدعم الدراويش ضمن 22 لاعبا استعدادا للأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي على ضم 22 لاعبا لقائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الأهلي في افتتاحية الدوري.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته في الدوري أمام الأهلي على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وتضم القائمة جاستن شونجا مهاجم الإسماعيلي الجديد، بينما يغيب عبد الرحمن مجدي بسبب الإيقاف في أحداث المنتخب الأولمبي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - مروان الصحراوي - عصام صبحي - عبد الله جمعة - أحمد عيد - محمد دسوقي

الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - محمود عبد العاطي دونجا - محمد مخلوف - عمر الوحش - محمد صادق - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى.

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو - جاستن شونجا - محمد الشامي.