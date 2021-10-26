مصدر بـ إيسترن كومباني يكشف لـ في الجول عن الخطأ الذي تسبب في عدم قدرته على قيد الأجانب

كشف مصدر بنادي إيسترن كومباني عن سبب عدم قدرة الفريق، على قيد خماسي النادي الأجنبي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "النادي قام بقيد اللاعبين الأجانب على نظام TMS الخاص باتحاد الكرة ولم يقم بتسجيل الانتقال على نظام TMS الدولي لطلب بطاقات اللاعبين الدولية".

وأردف "بالتالي، لم يستطع النادي قيدهم".

وأكمل "خاطبنا فيفا للحصول على استثناء، فأبلغنا أنه في حال موافقة اتحاد الكرة المصري فيمكننا الحصول على هذا الاستثناء".

وأتم "بالفعل خاطبنا اتحاد الكرة للحصول على هذا الاستثناء وننتظر الرد".

وقال مصدر بـ اتحاد الكرة لـ FilGoal.com إن النادي طلب البطاقات الدولية للاعبين بعد إغلاق باب القيد، مرجحا قيدهم في يناير وعدم حصول النادي على استثناء.

وضم إيسترن كومباني خمسة لاعبين أجانب وهم الغانيان بنجامين أفوتو وستيفين سي والتونسي بلال آيت مالك، ومواطنيه علي الطرابلسي وفراس عيفيه.

وخسر إيسترن كومباني أول مباراة في الدوري من المقاولون العرب 1-0.