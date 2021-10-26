عماد النحاس: لست سعيدا بأداء المقاولون رغم الفوز على إيسترن كومباني

لم يشعر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بالرضا عن أداء فريقه رغم تحقيق الفوز على إيسترن كومباني.

وفاز المقاولون على إيسترن كومباني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال عماد النحاس عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إيسترن كومباني جعلنا لم نستغل خبراتنا في الدوري وبسبب أسلوبهم بذلنا مجهود عالٍ، ولم يتم تنفيذ ما طلبته من اللاعبين والذي كان سيسهل الأمور علينا".

وأضاف "بداية الموسم بـ 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا حتى لو لم نكن في أفضل حالاتنا، ومستوى كل الفرق متقارب والدوري صعب".

وواصل "بداية جون أوكلي تجعلنا نطمئن بأننا ضممنا رأس حربة وكذلك عمر بسام، وستتحسن الأمور مع مرور الوقت لكنني لست سعيدا بالأداء".

وأكمل "توقعت أداء إيسترن كومباني في ظل غياب المحترفين الخمسة، كما أن اللاعبين الذين صعدوا مع الفريق من الدرجة الثانية يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم في ظهورهم الأول وسط الكبار".

وأتم تصريحاته "مع توالي المباريات وتقييم اللاعبين سنفكر في المراكز التي ندعم فيها في سوق انتقالات يناير، ضممنا صفقات جيدة في الصيف وأشركنا اليوم 4 لاعبين من 7 انضموا لنا".