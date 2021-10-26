هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا لعب للفوز ضد الجونة.. والدوري لن يكون سهلا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 20:19

كتب : بسام أبو بكر

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن فريقه لعب للفوز ضد فريق الجونة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال هيثم شعبان في المؤتمر الصحفي: "راض عن أداء اللاعبين أمام الجونة رغم التعادل".

أخبار متعلقة
قمر يحبط انطلاقة سيراميكا كليوباترا ويخطف التعادل للجونة تشكيل الدوري - الجونة يتسلح بالصفقات الجديدة.. وباسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أندية الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا.. لترميم أخطاء الموسم الماضي سيراميكا كليوباترا يكشف موعد عودة صالح جمعة

وتابع "لعبنا من أجل الفوز ضد الجونة وعكفت على دراسة المنافس مع الجهاز المعاون".

وأضاف "تركنا الاستحواض للجونة من أجل استغلال المساحات خلف دفاعاته".

وشدد هيثم شعبان "اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد في الشوط الأول لذلك ظهر تفوقنا والسيطرة لعبا ونتيجة".

واختتم مدرب سيراميكا كليوباترا تصريحاته "الدوري لن يكون سهلا هذا الموسم، وكل الفرق حشدت صفوفها واستعدت بشكل جيد".

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة الإسماعيلي - شونجا يدعم الدراويش ضمن 22 لاعبا استعدادا للأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ إيسترن كومباني يكشف لـ في الجول عن الخطأ الذي تسبب في عدم قدرته على قيد الأجانب 58 دقيقة | الدوري المصري
عماد النحاس: لست سعيدا بأداء المقاولون رغم الفوز على إيسترن كومباني 58 دقيقة | الدوري المصري
هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا لعب للفوز ضد الجونة.. والدوري لن يكون سهلا ساعة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام ليدز في كأس الرابطة ساعة | أوروبا
منتخب السيدات يودع تصفيات أمم إفريقيا بخسارة جديدة أمام تونس ساعة | منتخب مصر
مباشر في الدوري - الزمالك (1) (0) إنبي.. بطاقة صفراء لطارق حامد ساعة | الدوري المصري
مدرب إيسترن كومباني: أزمة في قيد المحترفين الخمسة.. ولن نكون فريق النجم الواحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني