هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا لعب للفوز ضد الجونة.. والدوري لن يكون سهلا

يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن فريقه لعب للفوز ضد فريق الجونة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال هيثم شعبان في المؤتمر الصحفي: "راض عن أداء اللاعبين أمام الجونة رغم التعادل".

وتابع "لعبنا من أجل الفوز ضد الجونة وعكفت على دراسة المنافس مع الجهاز المعاون".

وأضاف "تركنا الاستحواض للجونة من أجل استغلال المساحات خلف دفاعاته".

وشدد هيثم شعبان "اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد في الشوط الأول لذلك ظهر تفوقنا والسيطرة لعبا ونتيجة".

واختتم مدرب سيراميكا كليوباترا تصريحاته "الدوري لن يكون سهلا هذا الموسم، وكل الفرق حشدت صفوفها واستعدت بشكل جيد".

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.