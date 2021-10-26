تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام ليدز في كأس الرابطة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

النني

يشارك محمد النني لاعب وسط أرسنال أساسيا أمام ليدز يونايتد في دور الـ 16 لكأس الرابطة.

وتعد تلك البداية الثانية للنني مع أرسنال هذا الموسم، بعد أن بدأ مباراة وست بروم في الدور الثالث في لنفس البطولة.

وأتى تشكيل أرسنال كالتالي..

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حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: سيدريك سواريس – بين وايت – روب هولدنج – سياد كولاسيناتش

الوسط: آينسلي ميتلاند نيلز – محمد النني – نيكولاس بيبي – إميل سميث رو – جابرييل مارتينيللي

الهجوم: إيدي نكيتياه

محمد النني أرسنال
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