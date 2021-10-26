منتخب السيدات يودع تصفيات أمم إفريقيا بخسارة جديدة أمام تونس

ودع منتخب السيدات لكرة القدم منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب بخسارة جديدة أمام تونس.

وتغلب منتخب سيدات تونس بهدف دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت في تونس.

وكان لقاء الذهاب في مصر قد انتهى بفوز سيدات تونس بستة أهداف مقابل هدفين.

وسجلت مريم حويج هدف تونس الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبذلك فقدت سيدات مصر حظوظها في التأهل إلى أمم إفريقيا المقبلة.

وتقام المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 22 منتخبا إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وفي المرحلة الثانية يصعد 11 منتخبا إلى أمم إفريقيا بجوار منتخب المغرب مستضيف البطولة.

وتستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا للسيدات في الفترة من 2 إلى 23 من شهر يوليو المقبل.