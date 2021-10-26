مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. فرصة جديدة لـ الجزيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

حامل اللقب يواجه الفريق البترولي على ملعب بتروسبورت.

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ق 16: طارق حامد يمرر إلى الجزيري على حدود منطقة الجزاء واستدر بإبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.

ق 8: خطأ من علي الفيل يستغله بنشرقي الذي يمرر للجزيري الذي يسدد بصعوبة لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه.

بداية اللقاء