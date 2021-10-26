مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. فرصة جديدة لـ الجزيري

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

محمود علاء مع الزمالك أمام إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

حامل اللقب يواجه الفريق البترولي على ملعب بتروسبورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 16: طارق حامد يمرر إلى الجزيري على حدود منطقة الجزاء واستدر بإبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.

ق 8: خطأ من علي الفيل يستغله بنشرقي الذي يمرر للجزيري الذي يسدد بصعوبة لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه.

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري الزمالك إنبي
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