انتهت في الدوري - الزمالك (2) (0) إنبي.. فوز أول لحامل اللقب
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.
حامل اللقب يواجه الفريق البترولي على ملعب بتروسبورت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 89: 3 تغييرات للزمالك بنزول أوناجم وإسلام جابر وعبد الله جمعة بدلا من عبد الشافي وأشرف بنشرقي وزيزو.
ق 85: جووول ثانٍ.. عمر السعيد والهدف الثاني للزمالك عرضية من زيزو ورأسية قوية من الأول يسكنها في الشباك.
ق 85: تسديدة صاروخية من مصطفى فتحي يمنعها محمود جاد ببراعة لركنية
ق 64: تغييرين بنزول مصطفى فتحي وعمر السعيد بدلا من إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.
ق 61: بطاقة صفراء لمحمود علاء بعد عرقلة جون إيبوكا.
ق 59: مصطفى شكشك يسدد كرة ترتطم بالدفاع وإلى ركنية.
ق 56: محمود علاء يشتت برأسية لتصل إلى دينوبيتر الذي يسدد على الطائر من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم.
ق 52: بطاقة صفراء لطارق حامد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+7: جوووووووول الأول للزمالك من ركلة جزاء عن طريق أحمد السيد زيزو
ق 45+4: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أوباما داخل منطقة الجزاء.
ق 45: خطأ من محمود علاء ويخطف إيبوكا الكرة ويحاول مراوغته ويمرر إلى دينوبيتر لكنه سدد كرة أعلى من العارضة.
ق 45: عرضية من إنبي تصل إلى دينوبيتر الذي يمرر عرضية إلى جون إيبوكا لكن الكرة تقف تحت أقدامه ويمسكها أبو جبل.
ق 41: عرضية داخل منطقة الجزاء ومحاولات هوائية من لاعبي الزمالك لكن دفاع إنبي يشتت.
ق 35: زيزو يراوغ ويسدد كرة قوية يتصدى لها محمود جاد بسهولة.
ق 31: بطاقة صفراء ثانية لمصطفى شلبي بعد تدخل قوي على زيزو.
ق 29: بطاقة صفراء لمروان داوود لاعب وسط إنبي بعد تدخل قوي على زيزو.
ق 28: خطأ للزمالك يُنفذ داخل منطقة جزاء إنبي، الجزيري يمهدها بصدره إلى محمود علاء الذي يسدد برعونة بجوار القائم.
ق 27: تصويبة صاروخية من أشرف بنشرقي يتصدى لها محمود جاد ببراعة.
ق 16: طارق حامد يمرر إلى الجزيري على حدود منطقة الجزاء واستدر بإبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.
ق 8: خطأ من علي لطفي يستغله بنشرقي الذي يمرر للجزيري الذي يسدد بصعوبة لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه.
بداية اللقاء