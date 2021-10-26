مدرب إيسترن كومباني: أزمة في قيد المحترفين الخمسة.. ولن نكون فريق النجم الواحد

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب

كشف علاء نوح المدير الفني لـ إيسترن كومباني عن أزمة قيد الخماسي المحترف في قائمة الفريق بالدوري المصري.

وخسر إيسترن كومباني في المباراة الأولى بتاريخه في الدوري المصري بنتيجة 1-0 بقميص المقاولون العرب.

وقال علاء نوح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهنئ لاعبو الفريق على الأداء اليوم، وقلت سابقا أننا لن نكون فريق النجم الواحد بل فريق جماعي".

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وأضاف "من خطأ واحد تلقينا الهدف الذي جاء في الشوط الأول".

وتحدث عن أزمة قيد المحترفين قائلا: "لدينا أزمة في قيد المحترفين الخمسة، بسبب خطأ إداري وهناك تحقيق ونحاول وقدمنا شكوى للاتحاد الدولي "فيفا"، ومن الممكن أن نقيد 3 لاعبين".

وأتم "اللاعبون موجودون معنا وحقوقهم كاملة، بيليل آيت مالك أخبرني أنه يريد فسخ تعاقده وطلبت منه المواصلة معنا كأنه أصيب لفترة طويلة على أن ينضم للقائمة في يناير".

وأتم "أهم شيء نحن نعمل عليه هو البقاء في الدوري المصري الموسم الجاري".

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