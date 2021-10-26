قمر يحبط انطلاقة سيراميكا كليوباترا ويخطف التعادل للجونة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا كليوباترا (من حسابات الجونة)

حسم التعادل نتيجة مواجهة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

وافتتح سيف تقا التسجيل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 36 قبل أن يعادل خالد قمر النتيجة في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

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تشكيل الفريقين

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة من الفريقين في الربع ساعة الأولى وتبادل الفريقين السيطرة دون خطورة واضحة على المرميين.

وفي الدقيقة 15 تم استبدال عمرو طارق مدافع الجونة بسبب الإصابة وشارك لؤي وائل بدلا منه.

وسقط محمد إبراهيم في الدقيقة 20 داخل منطقة جزاء الجونة وطالب باحتساب ركلة جزاء لكن انتظر حكم اللقاء رأي تقنية الفيديو وطالب باستئناف اللعب.

وواصل سيراميكا كليوباترا ضغطه وفي الدقيقة 24 وصلت الكرة لشريف دابو منفردا داخل منطقة الجزاء لكن سدد الكرة أعلى العارضة بغرابة شديدة.

وسيطر الضيوف على الكرة وكاد شريف دابو أن يسجل بتسديدة قوية بالقدم اليسرى لكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لإسلام طارق.

وفي الشوط الثاني ومع انطلاق الأحداث نجح الجونة سريعا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48 عن طريق خالد قمر.

ونفذ عمرو السعداوي عرضية من خطأ للجونة حاول مدافع سيراميكا كليوباترا تشتيتها لكن وصلت لخالد قمر حولها داخل الشباك.

ورفع خالد قمر رصيده إلى 64 هدفا خلال مشاركاته في الدوري تاريخيا ليتخطى حسام باولو ويعادل رقم طه إسماعيل.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد هدف التعادل مع محاولات على استحياء من الجانبين لتسجيل التقدم.

وفي الدقيقة 61 أخطر فرص اللقاء بركلة ركنية من سيراميكا كليوباترا على رأس باسم مرسي مرت من إسلام طارق وشتت محارب الكرة لكن وصلت إلى محمد إبراهيم سددها قوية وارتطمت بالعارضة.

وحاول الجونة الضغط في الدقائق الأخيرة وسدد محمد رزق بقوة في الدقيقة 78 من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقتين حاول الجونة مجددا بتسديدة من إسلام محارب من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر.

ويحل الجونة ضيفا على مصر للمقاصة في الجولة الثانية يوم الأحد بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي في اليوم نفسه.

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