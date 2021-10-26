تشكيل الزمالك - عبد الشافي أساسي وسيف الجزيري يقود الهجوم أمام إنبي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام توسكر الكيني

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك في مواجهة إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

حامل اللقب يلتقي الفريق البترولي على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساءً.

ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" في أول مباراة رسمية من أصل 8 مباريات محلية تطبيقا لعقوبة إيقافه الموقعة من اتحاد الكرة المصري.

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ويغيب أيضا أحمد فتوح الذي خاض مواجهتي توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري الأبطال، فيما يتواجد الثنائي العائد من الإعارة على مقاعد البدلاء: محمد أوناجم ومصطفى فتحي.

تشكيل الزمالك جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي

الوسط الدفاعي: إمام عاشور- طارق حامد

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى دكة البدلاء: محمد عواد – محمد عبد الغني – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا"– محمود عبد العزيز – عمر السعيد – عبد الله جمعة – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

تشكيل الزمالك في الدوري الدوري المصري الزمالك إنبي
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